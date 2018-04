"Offene Gartentür" war ein voller Erfolg

Auf ein überaus bewegtes Jahr konnte der Obst- und Gartenbauverein Oberleichtersbach in der Jahreshauptversammlung zurückblicken. Dem Rückblick der Vorsitzenden Christa Hornung konnte man ein intensives Arbeitspensum entnehmen, da neben den üblichen Aufgaben zwei besondere Ereignisse gemeistert wurden.

Ein echtes Highlight war die Verwirklichung der "Offenen Gartentüre", die jährlich in wechselnden Gemeinden stattfindet. Das Extra hierbei war, dass 2017 zwölf Gärten in einem Ort zur Besichtigung geöffnet waren. Zahlreiche Gäste schlängelten sich bei herrlichem Sonnenschein durch den Ort und bewunderten die herausgeputzten Gartenanlagen. Die Besucher waren voll des Lobes, das Gesehene imponierte.

Die Leichtersbacher Musikanten richteten am Sonntag ein Fest aus. Somit wurde die Bewirtung durch Gastkapellen musikalisch umrahmt. Resümee dieser Veranstaltung: überaus gelungen, beeindruckend und bewundernswert. Andere Gartenbauvereine lobten, dass es eigentlich nicht möglich ist, dieses Ereignis zu toppen. Auch die Gartenbesitzer kamen voll auf ihre Kosten. Das intensive Arbeitspensum wurde durch den enormen Zuspruch entlohnt. Vom Besucherstrom waren sie überwältigt und besonders angetan.

Bürgermeister Dieter Muth lobte das Engagement des Vereins und dankte allen Mitgliedern für das bravouröse Geleistete in 2017. Die "Offene Gartentür" sei ein "fantastisches gelungenes Geschehnis" gewesen, bei dem sich sowohl der Verein als auch die Gemeinde hervorragend präsentiert haben.

Anlässlich der Wiedergründung des Obst- und Gartenbauvereins im Jahre 1976/77 wurde ferner im September ein Fest organisiert. Das Vereinsjubiläum begann mit einer Dankandacht, in der zahlreiche Auszeichnungen vorgenommen wurden.



Spende für Sitzbänke

Vorausschauend engagiert sich der Obst- und Gartenbauverein weiterhin stets für ein gepflegtes Ortsbild. Dies erfordert Fleiß und Bereitwilligkeit der Vereinsmitglieder. Alljährlich zieren Pflanz- und Grünflächen sowie Blumenbeete den Ort. Die Sträucher im Umgriff der Kirche, die Blumenbeete ums Rathaus, Dorflinde, Brunnen, Flächen der Begrüßungsschilder, um einige zu nennen, benötigen ständige Pflege bzw. Rückschnitte. In den Sommermonaten greift ein entsprechender Gieß- sowie Säuberungsplan.

Am Fest Mariä Himmelfahrt werden gesegnete Würzbüschel, die Vereinsmitglieder binden, gegen eine Spende zugunsten eines wohltätigen Zweckes abgegeben. In diesem Jahr ist angedacht, den Erlös für die Restaurierung der Sitzbänke in der Mariengrotte am Kalvarienberg zu verwenden. Weiterhin steht heuer die Neuerrichtung des Gedenkkreuzes am Kalvarienberg an, das witterungsbedingt abgebaut werden musste. Die Gestaltung und Pflege der in die Jahre gekommenen Mariengrotte erfordert ebenso besondere Aufmerksamkeit.

Ferner sind ein Kochkurs sowie der Besuch der Landesgartenschau in Würzburg geplant. Auch hier wird sich der Verein zeitweise einbringen und präsentieren. Das Jahresprogramm beinhaltet ferner eine Wanderung entlang des Kapellenweges in Fuchsstadt, und im Ferienprogramm werden Kinder zum Pizzabacken eingeladen. Dies ist bereits erprobt, und von etlichen Ferienkindern wurde eine Wiederholung gewünscht.

Neu im Vorstand ist Simone Zeier, die künftig als Beisitzerin fungiert. Die Versammlung endete mit der Präsentation eines Videos über Impressionen der "Offenen Gartentüre" sowie von weiterem Blumenschmuck. red