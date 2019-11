Offene Bücherei und ein Flohmarkt

Das Bücherei-Team in Rannungen lädt am Sonntag, 17. November, von 14 bis 18 Uhr ins Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen ein. Auch ein Bücherei-Flohmarkt steht auf dem Programm. In der Bücherei selbst besteht an diesem Tag die Möglichkeit zur kostenlosen Buchausleihe. Es werden dabei auch neue Bücher und CD's präsentiert. Von der Austauschbücherei der katholischen Büchereifachstelle Würzburg (KBA) stehen ebenfalls viele neue Medien zur Ausleihe bereit, teilt das Team der Bücherei Rannungen in einer Pressemitteilung mit. Der Erlös ist für die Bücherei bestimmt, heißt es weiter. sek