Offene Autotür: Blechschaden

Am Dienstag, gegen 14 Uhr, belud ein 70-jähriger Opel-Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Marktes Am Weiten Weg in Hammelburg. Als er dann rückwärts aus seiner Parklücke fuhr, hörte er einen lauten Schlag. Bei der Nachschau stellte er fest, dass die hintere rechte Tür seines Fahrzeugs offen stand und beim Ausparken gegen das Heck des daneben geparkten Opel Astra geschlagen war. An der Tür des Opel Vectra entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Am Astra beträgt der Schaden ca. 1000 Euro. pol