Österreichs Gärten im Visier

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kronach unternimmt seine diesjährige Kreislehrfahrt vom 29. August bis 1. September mit reizvollen Anlaufpunkten, ausgearbeitet von Peter Cembrowicz. Das Motto lautet "Garten und Genuss in Oberösterreich". Am ersten Tag führt die Route zum Erlebnisbauernhof Loryhof. Am zweiten Tag steht insbesondere Linz mit dem Botanischen Garten am Linzer Schlossberg auf dem Programm. Am dritten Tag wird das Salzkammergut angepeilt. Ein besonderer Höhepunkt ist die Seepromenade des Traunsees mit dem Alpenpanorama. Eine weitere Attraktion ist der zehn Hektar große Natur-Erlebnispark Agrarium mit Schloss Almegg. Am vierten Tag, der Heimreise, führt die Route nach Engelhartszell sowie nach Passau.

Anmeldungen nimmt Peter Cembrowicz, Küps, Steinachweg 8, entgegen (Telefon 09266-789). gf