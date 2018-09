Österreichische Autorin im Kronacher Kunstverein

Die österreichische Autorin Isabella Maria Kern stellte im Rahmen der Literarischen Matinée ihre beiden Romane "Li - Tote Mädchen haben keinen Sex" und "Augustine: In den Schuhen der anderen" vor.

Zwangsprostitution minderjähriger Mädchen ist das Thema ihres Erstlingswerkes. Ein ordnungsliebender und egoistischer Journalist, der sich gerade in einer Sinnkrise befindet, besucht aus Frust zum ersten Mal ein Bordell. Dort lernt er die 15-jährige Vietnamesin Li kennen, die ihm ihre Geschichte erzählt, anstatt Sex mit ihm zu haben. Noch in der gleichen Nacht begeht sie Selbstmord und hinterlässt zwei Briefe.

Kern, die hauptberuflich Krankenschwester war, stellte ihren Roman engagiert und zum Weiterlesen motivierend vor. Auf Nachfragen bezüglich der Recherchen wie z.B. der Szenen im Bordell erzählte sie, dass sie im Rahmen einer Sendung im österreichischen Fernsehen eine Bordellbesitzerin kennengelernt, von ihr eine Menge Informationen erhalten und sich sogar deren Etablissement angeschaut hätte.

Die Auseinandersetzung mit problembeladenen Themenbereichen wie Zwangsprostitution, Intersexualität und deren Veröffentlichung in ihren Romanen ist der Autorin ein besonderes Anliegen. Neben dem Unterhaltungswert soll der Leser auch zum Nachdenken oder besser noch zum Umdenken aufgefordert werden und den Problemen der Mitmenschen nicht zynisch abwertend, sondern empathisch entgegentreten.

In diesem Sinne ist auch das nächste Buch zu verstehen. Der erotische Beziehungsroman erzählt die irreale Geschichte einer in der Wirklichkeit unauffälligen, in sexueller Hinsicht unerfahrenen Frau, die mithilfe einer besonderen "Gabe" in die Körper anderer Frauen schlüpft, um leidenschaftlichen Sex zu haben und sich für kurze Zeit der Illusion hinzugeben, geliebt zu werden. red