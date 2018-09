Wegen eines verlorenen Kennzeichens hat die Verkehrspolizei Bayreuth in der Nacht zum Montag einen 20-jährigen Österreicher unter Drogeneinfluss angehalten. Den VW-Bus des jungen Mannes hielt eine Streife an, da sein Kennzeichen wegen Verlustes im Fahndungssystem ausgeschrieben war. Nach dem Stopp konnten die Beamten klären, dass der 20-Jährige sein Kennzeichen wieder gefunden und die Fahndung nur noch nicht gelöscht war. Den Polizisten fiel aber auch auf, dass der Österreicher offensichtlich unter Drogeneinwirkung stand, was ein Schnelltest bestätigte. So waren Blutentnahme und Sicherstellung des Autoschlüssels die Folgen. pol