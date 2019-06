Österreich begeisterte die Birnbaumer

Mit vielen neuen Eindrücken kehrte eine Reisegruppe der Soldatenkameradschaft Birnbaum von einer Vier-Tages-Fahrt aus Österreich zurück. Hauptziele waren die Hauptstadt Wien und das Burgenland, Ausgangsort das im niederösterreichischen Weinviertel liegende Städtchen Wolkersdorf. Begleiter oder, wie der umsichtige Busfahrer Thomas Krischke sagte, "Verfolger" der rund 40 Reiselustigen war ab Passau die Donau.

Nach der Drei-Flüsse-Stadt ging es durch das wohl schönste Tal der Donau, die Wachau. Erster größerer Halt wurde hier in Krems eingelegt. Ganz im Zeichen Wiens, der lebenwertesten Stadt Europas, stand der zweite Tag. Nach einer Stadtrundfahrt, die unter anderem entlang der Ringstraße, an der sich viele Baudenkmäler aneinanderreihen, führte, ging es durch die Innenstadt der Donaumetropole. Ausgangpunkt war das Burgtheater. Von hier aus wurde der mit seiner Blütenpracht strotzende Volksgarten durchwandert, ging es weiter zum Heldenplatz und der Hofburg bis zum Stephansdom. Zwar ist dieser von den Wiener genannte "Steffl" das Wahrzeichen Wiens und von Touristen sehr frequentiert, doch dank eines kundigen Stadtführers konnten auch nicht so bekannte Sehenswürdigkeiten bestaunt werden. Hierzu gehörte unter anderem die Augustinerkirche, in der Kaiser Franz Joseph und seine Sissi einst vor den Traualter getreten waren.

Der dritte Reisetag führte ins Burgenland. Nach dem Besuch von Eisenstadt mit dem prachtvollen Schloss Esterhazy ging es zum Neusiedlersee, wo eine Schifffahrt auf dem Programm stand. Auf der Rückfahrt wurde in Rust, der Stadt der Störche, ein Halt eingelegt. Abgerundet wurde der Tag mit einem Heurigen-Abend. Die Heimreise am vierten Tag wurde mit einem Stopp am berühmten Benediktinerstift Melk verbunden.

Die Reisenden sind schon heute gespannt darauf, welches Reiseziel der kommissarische Vorsitzende der SK, Horst Kotschenreuther, 2020 auswählen wird. Hans Franz