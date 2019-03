Österliches und E-Mobilität

Am Wochenende 6. und 7. April findet jeweils von 10 bis 17 Uhr am Gemeindezentrum Eggolsheim der zweite Eggolsheimer Ostermarkt statt. In diesem Jahr werden neben den Ständen mit ihrem vielfältigen handwerklichen und kulinarischen Angebot auch einige neue Attraktionen, ein buntes Rahmenprogramm und optische Anreize durch österlichen Blumenschmuck und Floristik geboten.

Hauptpreis: E-Trekkingbike

Einen Höhepunkt stellt die Osterverlosung dar. Ab sofort können zu den allgemeinen Öffnungszeiten in der Kasse des Rathauses in Eggolsheim, Hauptstraße 27 (Kasse, Zimmer 010) Lose zum Preis von je zwei Euro erworben werden. Ein Sonderverkauf der Lose findet am Samstag, 6. April, am Ostermarkt selbst ab 14 Uhr statt. Hauptpreis ist ein E-Trekkingbike der Marke "Giant Explore E+1" im Wert von 2800 Euro, gesponsert durch "Radsport Art" aus Weilersbach. Je nach Wunsch der Gewinnerin oder des Gewinners wird das Bike als Herren- oder Damenvariante in passender Rahmengröße übergeben. Des Weiteren gibt es Gutscheine für E-Auto-Fahrten und Stromgutscheine der Naturstrom-AG sowie Gutscheinblöcke der Allianz Regnitz-Aisch zu gewinnen.

Die Ziehung der Gewinner findet am Sonntag, 7. April, um 16 Uhr auf der Bühne des Ostermarktes durch den Bürgermeister unter Mithilfe des Eggolsheimer Osterhasen statt. Informationen zu den Teilnahmebedingungen erhalten Interessierte bei der Verkaufsstelle im Rathaus oder im Internet unter www.eggolsheim.de.

Rahmenprogramm

Der Ostermarkt steht im Zeichen der E-Mobilität. "Radsport Art" aus Weilersbach stellt E-Bikes aus, die die Besucher auch testen können. Am Aktionsstand der Firma Naturstrom wird eine kleine Ostertombola geboten, E-Autos können besichtigt werden, und es besteht die Möglichkeit zur Information über nachhaltige Stromgewinnung. Auch die E-Autos der Marktgemeinde werden auf dem Markt ausgestellt. Alle E-Auto-Fahrer sind mit ihrem Fahrzeug willkommen und dürfen bevorzugt am Gemeindezentrum parken.

Kinderkarussell und Hasenzoo

Für die Kinder stehen ein Karussell und ein Hasenzoo bereit. Die Marktbücherei organisiert am Sonntag einen Tag der offenen Tür mit Medienflohmarkt und verschiedenen Kinderaktionen am Nachmittag. Zudem verteilt der Eggolsheimer Osterhase an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr Ostereier und Schokohasen an die Kinder. Auch musikalische Leckerbissen gibt es zu genießen: Am Samstag um 14 Uhr gibt der Chor "Schabeso" einen beschwingten Mix aus seinem Programm zum Besten, und am Sonntag spielt der Musikverein Eggolsheim um 14.30 Uhr auf und präsentiert frühlingshafte Klänge.

Dorftreff beteiligt sich

Kulinarisch beteiligt sich auch der neue Dorftreff "Faulenzer" am Ostermarkt. Für alle Freunde des klassischen Frühschoppens öffnet der Dorftreff am Sonntag ab 10 Uhr seine Pforten. Bei Weißwurst und Bierspezialitäten besteht Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein und zur Besichtigung. red