Österlicher Hobbykünstler-Markt

An diesem Sonntag, 10. März, findet in der Hauptsmoorhalle in Strullendorf die Osterausgabe des Hobbykünstler- und Kunsthandwerker-Marktes statt. Hier finden die Besucher alles, um das Wintergrau zu vertreiben. Zahlreiche Dekorationsideen für Frühjahr und Ostern sollen inspirieren. Über 90 Kunsthandwerker und Hobbykünstler bieten zu zahlreichen Themen ihre selbst gefertigten Waren an. In verschiedenen Vorführungen erhalten Interessierte einen Einblick in die Herstellung der allesamt handgefertigten Artikel. So kann man zum Beispiel bei der Entstehung von Keramikskulpturen zusehen. An vielen Ständen kann vor Ort das Gekaufte personalisiert oder sogar auf Sonderwünsche eingegangen werden. Und wie schon im Herbst können alle Besucher an der Wahl des schönsten Standes teilnehmen und dabei einen Essens-Gutschein und weitere Preise gewinnen. Einlass für die Besucher ist von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. red