Oerlenbacher Wiesn-Gaudi

Der TSV Oerlenbach feiert von Samstag, 1. September, bis Montag, 3. September, auf dem Sportgelände seine inzwischen traditionelle Oerlenbacher Wiesn. Beginn des Festbetriebes ist am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich. Im Anschluss findet ein Wettstreit im Vereins-Torwandschießen statt. Die "Rhönrebellen" spielen ab 20.30 Uhr. Der Festbetrieb am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Mittagessen. Ab 17.30 Uhr heizen "Die Franken-Banda" ein. Ausklang ist am Montag um 17 Uhr mit einem Kesselfleischessen und der Rentnerband Oerlenbach. sek