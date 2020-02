ÖPNV-Talk mit Daniela Reinfelder

An den nächsten beiden Dienstagen, 4. und 11. Februar, ist Daniela Reinfelder Stadträtin (BuB) und Oberbürgermeister-Kandidatin für Bamberg im Bus anzutreffen. Ab 9.20 Uhr in der Linie 916, die bis in die Gartenstadt fährt. Ab 11.17 Uhr in der Linie 905 Richtung Gereuth und zum Schluss ab 12.17 Uhr in der Linie 902 Richtung Stadion. Dort will sie mit Bürgern über Mobilität sprechen. red