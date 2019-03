ÖPNV soll gefördert werden

Der Kreistag wird über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Ausgabe vergünstigter Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises eine Satzung erlassen. Diese Empfehlung sprach der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig aus. Bereits im Oktober wurden die Weichen für die Weiterführung des Stadtverkehrs Kulmbach vom Landkreis gestellt. Daneben wird auch der Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis über die Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs durch den Landkreis Kulmbach im Gebiet der Stadt angestrebt. Darin soll festgelegt werden, dass die Ausgleichszahlungen für die Kostendeckungsfehlbeträge im Stadtbus die Stadt Kulmbach trägt. Mit welchem Anteil sich der Landkreis an diesem Ausgleich beteiligt, wird noch in einem Gespräch zwischen Vertretern des Landkreises und der Stadt festgelegt. Rei.