ÖPNV auf der Spur

Ab kommendem Montag wird der öffentliche Buslinienverkehr im Landkreis Bamberg wieder nach dem gewohnten Fahrplan zu Schulzeiten durchgeführt. Informationen zum Fahrplanangebot gibt es unter www.vgn.de/verbindungen. Abweichend davon verkehren die Linien der Stadtwerke Bamberg noch bis 3. Mai nach dem Samstagsfahrplan mit zusätzlichen Fahrten zur Sicherstellung der Erreichbarkeit von Schulen und Geschäften. Unter www.stadtwerke-bamberg.de/unternehmen/corona/ sind die jeweils gültigen Fahrpläne der Stadtwerke Bamberg veröffentlicht.

Hinweise zur Busbenutzung

Für alle Fahrgäste ab dem 7. Lebensjahr ist es ab Montag verpflichtend, in den Bussen wie auch Bussteigen und Bahnhöfen etc. eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das gilt demzufolge auch für Schüler sowie Auszubildende, die wieder im Präsenzunterricht beschult werden. Dabei können auch selbst genähte Stoffmasken oder Schals und Tücher zur Anwendung kommen. In den Bussen und Bahnen ist zudem möglichst auf die Einhaltung der gültigen Abstandsregelungen von 1,5 m zu achten. Die Verkehrsunternehmen sind angehalten, die zu nutzenden bzw. die gesperrten Sitzplätze zu kennzeichnen. red