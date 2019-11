Ölspur verursacht

Beim Einfahren in seine Garage bemerkte der Fahrer eines Pkw am Freitag, dass er eine Ölspur auf der Fahrbahn hinterlassen hatte. Da der Mann zuvor mit seiner Limousine quer durch das Stadtgebiet unterwegs gewesen war, waren verschiedene Straßenzüge betroffen. Er machte alles richtig. Er wand Gefahren für weitere Verkehrsteilnehmer ab, indem er sich noch am Abend mit der Feuerwehr Hammelburg in Verbindung setzte und die Ölspur meldete. Die verständigte Feuerwehr hatte auch eine Zeit lang zu tun, um die Ölspur zu beseitigen. pol