Ölspur reicht von Erlangen bis Weiher

Am Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine circa drei Kilometer lange Öl- beziehungsweise Dieselspur hinterlassen, die sich vom östlichen Erlanger Stadtgebiet über Buckenhof bis in den Uttenreuther Ortsteil Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) erstreckte. Zur Beseitigung der Gefahr waren gleich mehrere Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei gefordert. Wer Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, die zur Ermittlung des Verursachers führen könnten, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 zu wenden. pol