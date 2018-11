Ölspur führt zum Unfallverursacher

Ein lauter Knall riss am Donnerstag gegen 1 Uhr eine Anwohnerin der Maximilianstraße aus dem Schlaf. Beim Blick aus dem Fenster konnte die Zeugin beobachten, wie ein Autofahrer gerade dabei war, die Unfallörtlichkeit zu verlassen. Zuvor war er auf eine Verkehrsinsel gefahren und hatte ein Verkehrszeichen beschädigt. Die verständigte Polizeistreife konnte beim Eintreffen an der Unfallstelle schließlich eine Ölspur feststellen und über mehrere Gassen bis zu einem Wohnanwesen verfolgen. In der Garage stellten die Beamten schließlich den total beschädigten Opel Vectra fest. Ein 26-Jähriger wurde als Unfallverursacher ermittelt. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.