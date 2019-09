Wegen einer Ölspur, die ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kurz zuvor am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr an der Kreisstraße BA 3 hinterlassen hatte, kam ein 66-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Motorrad wird auf 500 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet unter Telefon 0951/9129-510 um Hinweise auf den Verursacher der Ölspur.