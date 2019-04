Ölofen mit Fehlfunktion

Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus lautete der Notruf am Dienstagmittag, der einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. In Schönderling hatten Nachbarn das Piepsen eines Feuermelders aus einem Anwesen in der Dorfstraße gehört und die Feuerwehr verständigt, meldete die Polizei. Mit Atemschutz in der Wohnung stellten die Wehrleute fest, dass ein Ölofen in den Raum hineinrauchte. Es lag eine Störung an der Ölzufuhr vor. Personen befanden sich keine im Haus. Mit Lüften der Wohnung war die Arbeit getan. pol