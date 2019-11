Ölfleck am Marktplatz - Verursacher gesucht

Von der Stadt wurde am Donnerstag ein Ölfleck auf einer Parkfläche am Marktplatz entdeckt und abgebunden. Ersten Erkenntnissen nach dürfte als Verursacher ein am Mittwoch gegen 15 Uhr dort abgestellter, weißer Pkw in Betracht kommen. Der Verursacher des Ölflecks oder etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden. pol