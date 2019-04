Ölbergstunde mit Musik aus Rockoper

Die Musik aus "Jesus Christ Superstar" ist der Rahmen für eine besondere Ölbergstunde, die sich direkt an den Gründonnerstagsgottesdienst, 18. April, (Beginn 17.30 Uhr) in der Windheimer Kirche Maria Geburt anschließt. Als Andrew Lloyd Webber diese "Rockoper" 1970 erstmals aufführte, war sie zunächst stark umstritten. Darf man das überhaupt, die Passion Jesu mit rockiger Musik erzählen?

Die Story beschreibt die letzten Tage im Leben von Jesus Christus: Vom triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, wo er quasi als Superstar gefeiert wurde, über das Abendmahl und schließlich die Todesangst am Ölberg bis hin zu seinem Tod am Kreuz. sek