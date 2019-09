Ein Umweltfrevler hat auf einem Feldweg an der Staatsstraße gegenüber dem Pendlerparkplatz bei Horhausen (zwischen Theres und Dampfach) allerlei Abfall illegal abgelagert. Darunter befinden sich Altölflaschen, Ölkanister und Ölfilter. Die Tatzeit konnte auf den September eingegrenzt werden. Die Polizeiinspektion in Haßfurt bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.