Öl versickert im Boden

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Dienstnachmittag mit seinem Mercedes-Fahrer in der Himmelkroner Markgrafenstraße gegen einen Bordstein. Dabei riss er sich die Ölwanne seines Wagens auf. Anschließend fuhr der Verursacher von der Unfallstelle zu einer nahegelegen Firma, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Da das ausgelaufene Öl in einer Grünfläche versickerte, musste das Erdreich nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt ausgehoben werden. Dadurch summierte sich der Sachschaden auf rund von 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen der Unfallflucht. pol