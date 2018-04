Ökumenisches Taizé-Gebet

Miteinander singen, beten, Stille erleben, Licht und Kraft tanken: All das ist möglich beim Taizé-Gebet. In der Johanneskirche findet an diesem Sonntag, 8. April, um 18 Uhr wieder das monatliche Taizé-Gebet statt. Einladung ergeht an alle Jugendlichen und Erwachsenen. red