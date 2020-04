Ökumenisches Glockenläuten an Ostern

Am Ostersonntag läuten um 12 Uhr mittags alle Kirchenglocken in Herzogenaurach 15 Minuten lang als ein Zeichen der österlichen Zuversicht in den Zeiten der Corona-Pandemie. Das berichtet der katholische Stadtpfarrer Helmut Hetzel. Das Läuten gilt für die Kirchenglocken sowohl der evangelischen als auch katholischen Gotteshäuser.

Gemeinsame Aktion

Gemeinsam haben die evangelischen und katholischen Bischöfe Deutschlands eingeladen, am Ostersonntag um 12 Uhr landesweit die Kirchenglocken läuten zu lassen. "Das Glockenläuten am Osterfest drückt die Freude über die Botschaft von Ostern aus: Der Tod hat keine Macht über das Leben. Gerade in dieser dramatischen Zeit der Corona-Pandemie wollen wir als Christinnen und Christen mit dem Glockenläuten und der Freude über das Osterfest Hoffnung vermitteln", stellte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Heinrich Bedford-Strohm, fest.

Der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, teilte mit: "Läuten wir, um die Herzen der Menschen zu erreichen!"

Beide betonen, mit dem gemeinsamen Osterläuten werde am höchsten Fest der Christen so ein Klangteppich über unser Land gelegt, der ausdrückt: "Niemand ist allein, denn Ostern findet statt!"

Osterfreude

In dieses Glockengeläute werden, wie Helmut Hetzel weiter mitteilt, "auch wir in Herzogenaurach uns ökumenisch mit einbringen". Alle Kirchenglocken werden deshalb morgen, am Ostersonntag, um 12 Uhr fünfzehn Minuten lang läuten, "um Ihnen trotzdem etwas von der Oster-freude zu vermitteln". Mit diesen Worten richtet er sich an die Bevölkerung. red