Christen treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Sankt Laurentius zum Friedensgebet. Das nächste ökumenische Friedensgebet findet am heutigen Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr statt. Mit Beten und Singen wollen die Gläubigen die Andacht gestalten. Alle Interessierten sind eingeladen, teilte die Pfarreiengemeinschaft "Gemeinsam unterwegs" in Ebern mit. red