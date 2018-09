Ökumenisches Friedensgebet in Ebern

Einladung ergeht zum ökumenischen Friedensgebet am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Ebern. Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius Ebern Christen zum Friedensgebet. Der Friede in der Welt ist bedroht. Aber auch Frieden zu stiften in unserem Umkreis ist eine ständige Herausforderung. Die Christen vertrauen darauf, dass Gott ihnen hilft. Mit Beten und Singen wollen sie die Andacht gestalten. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. red