Ökumenisches Frauenfrühstück

Alle Frauen aus dem Raum sind für Montag, 16. Dezember, um 9 Uhr zum Frauenfrühstück ins Schützenhaus nach Unfinden eingeladen. Die Pfarrerin Claudia Winterstein spricht über die Vorfreude und warum es so wohltuend und wertvoll ist, in der Vorfreude auf Weihnachten zu leben - nicht nur in der Adventszeit. Antje Bergmann (Gitarre), Marita Schroers (Altflöte) und Wilma Hufnagel-Sauter (Percussion) sorgen mit adventlichen Liedern für die musikalische Umrahmung. red