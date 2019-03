Ökumenisches Frauenfrühstück

"Aschenputtel" - unter diesem Motto steht das ökumenische Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinden am Montag, 11. März, um 9 Uhr im alten Rathaus in Altershausen. Die Gastreferentin Angelika Müller will anhand des Märchens "Aschenputtel" die geistliche Dimension von Klarheit im Leben beleuchten. red