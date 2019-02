Am ersten Freitag im März -wird der Weltgebetstag in mehr als 120 Ländern durch verschiedene Zeitzonen rund um den Globus insgesamt 24 Stunden gefeiert. Die Pfarreien Oberleichtersbach, Schondra, Detter, Weißenbach und Geroda feiern diesen besonderen Tag am Freitag, 1. März, in der Kirche in Geroda, gemeinsam miteinander. Frauen aller Konfessionen und auch interessierte Männer sind dazu eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr, anschließend findet ein gemütliches Beisammensein mit landestypischen Speisen im Gemeindehaus statt. Frauen aus Slowenien, einem der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union mit knapp zwei Millionen Einwohnern, haben dieses Jahr im Sinne der Losung "Kommt, alles ist bereit!" den Weltgebetstag vorbereitet. sek