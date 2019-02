Für Frauen und Männer der Lauertalgemeinden wird der ökumenische Weltgebetstag am 1. März gefeiert. Das Motto in diesem Jahr mit den Frauen aus Slowenien lautet "Kommt - alles ist bereit". Die Gottesdienste in den Lauertalgemeinden: Maßbach, evangelische Kirche, 19 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein in der Pfarrscheune. Poppenlauer, evangelische Kirche, 19 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus. Weichtungen, katholische Kirche, bereits um 18 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein in der alten Schule, alle Treffen jeweils mit Speisen aus Slowenien. Rothausen, katholische Kirche, 19 Uhr. Danach Treffen in der Pizzeria. sek