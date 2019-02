Ökumenischer Weltgebetstag

In diesem Jahr laden die Frauen aus Slowenien die ganze Welt zu "ihrem" Gottesdienst ein. "Kommt - alles ist bereit" lautet die Einladung aus dem Lukas-Evangelium. Sie richtet sich an alle Menschen, ganz gleich welcher Konfession, vor allem an Benachteiligte und Ausgegrenzte. Alle sind willkommen, denn "Es ist noch Platz"!, wie es in der Einladung heißt. Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag in Bad Kissingen findet am Freitag, 1. März, in der Herz-Jesu-Kirche statt. Beginn ist um um 19 Uhr. Anschließend ist Zeit für ein Beisammensein im katholischen Pfarrzentrum. sek