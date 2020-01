Ökumenischer Segensgottesdienst

Die Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer, Geiselwinds Ortspfarrer Joseph und der evangelische Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth mit Tochter Christianna laden am Sonntag, 12. Januar, um 14.30 Uhr zu einem ökumenischen Segensgottesdienst für das neue Jahrzehnt 2020 in der Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" ein. Gemeinsam singen, beten, segnen und auch die neue ökumenische Jahreslosung meditieren: "Ich glaube, hilf meinem Unglauben". Es besteht am Ende wieder die Möglichkeit zur Einzelsegnung mit kostbarem Öl aus dem Heiligen Land. Umrahmt wird dieser besondere Gottesdienst von J. M.Roth mit traditionellen und neuen geistlichen Liedern, die auch auf seiner neuen CD "HerzZeit" zu hören sind. red