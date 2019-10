Die evangelischen und katholischen Gemeinden Zeil/Sand laden für den morgigen Donnerstag zum ökumenischen Schöpfungsgang ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Schmachtenberg. Das Motto der meditativen Wanderung lautet: "Mein Freund, der Baum". Danach ist Einkehr beim Hoffest Schick in Ziegel-anger. Der Schöpfungsgang findet bei jedem Wetter statt. ft