Ökumenischer Kreuzweg

Am heutigen Freitag findet der ökumenische Kreuzweg statt. Er beginnt um 18 Uhr am evangelischen Gemeindehaus und führt die Teilnehmer zu verschiedenen Stationen. Der Abschluss findet in der katholischen St.-Michals-Kirche statt. Das Thema des Kreuzweges lautet "Ans Licht". Gebete, Lieder, Gedanken und Bilder führen hinein in die Leidensgeschichte Jesu.