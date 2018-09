An diesem Wochenende starten nach der Sommerpause in der evangelischen Johanneskirche in Hallstadt die Gottesdienste für Kinder. Am Samstag, 15. September, ist um 15.30 Uhr ein ökumenischer Krabbelgottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Treff im Gemeindeheim zu Kaffee, Saft und Kuchen. Am Sonntag, 16. September, gibt es für die etwas größeren Kinder um 11 Uhr den "Johannes um elf"-Gottesdienst. Danach sind alle Besucher noch zum Brunch eingeladen. red