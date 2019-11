Ökumenischer Kinderbibeltag

Der Buß- und Bettag am heutigen 20. November wird in der evangelischen Kirchengemeinde Burgkunstadt wieder vielfältig begangen. Um 8 Uhr beginnt der ökumenische Kinderbibeltag im evangelischen Gemeindehaus unter Leitung von Vikar Christian Parchent, Diakonin Judith Bär, Diakon Rainer Daum und einem Mitarbeiterteam. Der Kinderbibeltag steht unter dem Motto "Achtung Baustelle!" Er wird um 13 Uhr mit einer Andacht in der Katholischen Pfarrkirche beschlossen. Um 9.30 Uhr findet in der Christuskirche der Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Beichte und Heiligem Abendmahl statt. Am Nachmittag um 14.30 Uhr wird im Seniorenheim der Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Beichte und Heiligem Abendmahl begangen. Die musikalische Ausgestaltung übernimmt der Flötenchor der Christuskirche unter Leitung von Susi Schliefer. Abends sind Burgkunstadter Gemeindeglieder eingeladen zur Teilnahme am Sakramentsgottesdienst um 18.30 Uhr in der Kreuzbergkirche in Altenkunstadt. mts