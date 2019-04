Ökumenischer Jugendkreuzweg

Die evangelisch-lutherische Pfarrei Hirschaid-Buttenheim, die römisch-katholischen Pfarreien St. Vitus (Hirschaid), St. Mauritius (Sassanfahrt) und St. Sigismund (Seußling) laden auch in diesem Jahr zum ökumenischen Jugendkreuzweg 2019 ein. Beginn ist am Freitag, 12. April, um 18 Uhr in der Kirche St. Vitus in Hirschaid. Hier werden die ersten Kreuzwegstationen stattfinden. Im Anschluss daran begeben sich die Teilnehmer zum Seniorenheim in der Regnitzau zu einer Außenandacht. Der Weg führt dann weiter zur evangelischen Kirche St. Johannis in der Regnitzau. Danach ziehen die Teilnehmer über die Regnitz-Brücke zum Kindergarten Sassanfahrt mit einer weiteren Kreuzwegstation im Freien. Nach zwei Kreuzwegstationen vor und bei der Kirche St. Mauritius wird das große Holzkreuz, das die Teilnehmer mitführen werden, in die Pfarrkirche St. Mauritius gebracht, wo der Abschluss des Jugendkreuzweges 2019 stattfinden wird. Anschließend sind alle Teilnehmer eingeladen zu einem Abend der Begegnung im dortigen Pfarrheim. Bei Fingerfood und Getränken soll noch Zeit sein für persönliche Begegnungen, Gespräche und ein gemütliches Beisammensein. Vorbereitet, durchgeführt und gestaltet wird der Kreuzweg von Jugendlichen aller drei Pfarreien, unter anderem von den Ministranten, den Firmlingen, dem BDKJ und den Konfirmanden. red