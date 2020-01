Im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen findet am Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Schwürbitz ein weiterer ökumenischer Gottesdienst statt, wozu alle Gläubigen beider Konfessionen eingeladen sind. Bereits am Samstag, 18. Januar, wird um 18.30 Uhr in der Herz-Jesu Kirche eine Sonntagvorabendmesse (Eucharistiefeier) abgehalten. hh