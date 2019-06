Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Kanzeltausch in der evangelisch-lutherischen Kirche in Geroda statt. Die Predigt wird der römisch-katholische Pfarrer Armin Haas aus Schondra halten, den Gottesdienst gestalten außerdem Mitglieder des Kirchenvorstandes Geroda und des Pfarrgemeinderates Schondra und der evangelisch-lutherische Pfarrer Carsten Friedel aus Geroda mit. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es dann auf der Wiese vor dem evangelischen Gemeindehaus noch einen Imbiss mit Getränken und die Möglichkeit zur Begegnung und guten Gesprächen. sek