Zu einem ökumenischen Gottesdienst laden am heutigen Donnerstag, 6. Juni, die katholische und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Altenkunstadt ein. Die Andacht wird von Pfarrer Heinz Geyer, Franziskanerpater Josef und Gläubigen beider Konfessionen gestaltet. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Kreuzbergkirche. Ein geselliges Miteinander im Gemeindesaal schließt sich an. bkl