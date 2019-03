Ökumenischer Gottesdienst

Am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr lädt die Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein zum ökumenischen Gottesdienst in den Konferenzraum der Schön-Klinik in Bad Staffelstein ein. Pfarrerin Anja Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck spenden im Anschluss an den Gottesdienst den Gläubigen das Aschenkreuz. Mehr Infos unter Telefon 09573/2227880. red