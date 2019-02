Ökumenischer Gottesdienst am Freitag

Das evangelische Pfarramt Streitberg lädt ein zu einem ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Das Thema lautet: "Kommt, alles ist bereit". Die Texte für den Gottesdienst wurden von einem Team in Slowenien zusammengestellt. Der Gottesdienst findet am Freitag, 1. März, um 14.30 Uhr in der Kapelle des Seniorenzentrums "Haus Martin Luther" statt. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. red