Ökumenischer Friedhofsgang

Am heutigen Freitag, 1. November, dem Allerheiligentag, laden die beiden großen Kirchen zum Ökumenischen Friedhofsgang auf den Bamberger Hauptfriedhof ein. Beim Gang zu verschiedenen Stationen wird für die Verstorbenen gebetet und an vielfältige Schicksale erinnert. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle. Beginn ist um 15 Uhr am Glockenturm der Aussegnungshalle. red