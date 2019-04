Ökumenischer Emmausgang

Die Kirchengemeinden St. Augustin, St. Moriz, Johanneskirche und Dörfles-Esbach laden am Ostermontag zu einem gemeinsamen Emmausgang ein. Der ökumenische "Gottesdienst auf dem Weg" beginnt um 10 Uhr in St. Moriz, macht Station im Hofgarten und wird nach St. Augustin führen. In St. Augustin feiern dann evangelische und katholische Christen gemeinsam Tauferinnerung und Agape. Der Weg wird begleitet von Dekan Roland Huth, Pfarrer Veit Röger, Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben, Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein und Ehrenamtlichen aus den jeweiligen Gemeinden. Es wird wetterentsprechende Kleidung empfohlen. red