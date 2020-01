Ökumenischer Abend in Zapfendorf

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung Bamberg in der Region am Obermain lädt zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Zapfendorf und dem katholischen Seelsorgebereich Rattelsdorf-Zapfendorf zu einem Abend der Ökumene heute, Donnerstag, 23. Januar, in Zapfendorf ein. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Zapfendorf. Im Anschluss findet ein Abend der Begegnung im evangelischen Pfarrheim in Zapfendorf zum Motto "Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich" statt. Impulse zum Thema wird Pfarrer Markus Schürrer, leitender Pfarrer des Seelsorgebereichs Main-Itz, geben. red