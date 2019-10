Am Samstag, 12. Oktober, findet die ökumenische Wallfahrt zum Kreuzberg statt, zu der die katholische und evangelische Gemeinde Bad Brückenau einladen. Um 5.30 Uhr beginnt die Wallfahrt mit einer Andacht und dem Pilgersegen in der katholischen Stadtpfarrkirche und führt über Riedenberg, dem Erlenbrunnen zum Guckaspass, wo sich gegen 10.15 Uhr weitere Wallfahrer anschließen, um dann zum Kreuzberg zu gehen. Der ökumenische Gottesdienst wird gegen 12.15 Uhr in der Wallfahrtskirche gefeiert, danach kommen alle im Antoniussaal der Klosterschänke zusammen. sek