Ökumenische Vespern finden wieder statt

Am morgigen Mittwoch beginnen nach der Sommerpause wieder die ökumenischen Vespern in der Friedhofskirche St. Burkard. Die wöchentliche Veranstaltung findet ab 18.30 Uhr statt und bietet in 25 Minuten einen meditativen Tagesabschluss mit Gesang in der Tradition der Klöster. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. red