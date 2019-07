In der Christuskirche findet am Samstag, 13. Juli, ab 19 Uhr die ökumenische Orgelnacht statt. Los geht's um 19 Uhr mit Orgel und Gesang von Ulrich Nehls und Joschka Nehls, anschließend gibt es Leckeres vom Grill im Atrium der Christuskirche. Um 21 Uhr ist die "Orgelromantik 2.0" in St. Michael zu hören. Matthias Braun spielt Werke von Bach bis zur Moderne. Danach ist Ausklang im Kreuzgang von St. Michael bei einem Glas Wein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden werden jedoch erbeten. red