Ökumenische Konferenz

Von Freitag, 20., bis Samstag, 21. April, findet auf dem Volkersberg die Zweite Ökumenische Landkonferenz statt, die erstmals bundesweit durchgeführt wird. Für Kurzentschlossene ist noch eine Anmeldung möglich. Inhaltlich geht es um die Weiterentwicklung der ländlichen Räume als Orte des gesellschaftlichen Friedens, der ökologischen Wende und des innovativen und nachhaltigen Wirtschaftens. Hauptreferent am Freitag ist Professor Dr. Karl Martin Born (Universität Vechta) mit dem Vortrag "Ressourcen und Prozesse zur Bewältigung der Herausforderungen in ländlichen Räumen". Die Veranstaltung wird am Samstag mit verschiedenen Workshops fortgeführt. Anmeldungen und nähere Informationen bei der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands, Bad Honnef-Rhöndorf, www.kljb.org , Tel.: 02224/946 50.