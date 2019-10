Auch heuer gedenkt der Altenburgverein seiner seit September letzten Jahres verstorbenen Mitglieder. Der Verein geht hierzu einen neuen Weg. Anstelle eines Gottesdienstes findet diesmal eine ökumenische Gedächtnisandacht statt. Am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr werden in der Galerie (1. Stock) des Palasgebäudes Pfarrer Bambynek von der Pfarrei Unserer Lieben Frau und Pfarrer Neunhoeffer von der Pfarrei St. Stephan in einer Andacht gemeinsam der Verstorbenen gedenken. Die Verleihung der Altenburgmedaille wird aus organisatorischen Gründen in das Frühjahr 2020 verlegt. red